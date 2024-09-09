Разбившимся в Подмосковье самолетом «Алекс-251» управлял летчик – испытатель, уволенный ранее за фигуру высшего пилотажа, которую он сделал на лайнере «SSJ-100». Об этом пишет со ссылкой на осведомленный источник Telegram-канал 112.

Самолет потерпел сегодня крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино. В результате катастрофы погибли два человека. По одним данным речь идет о самолете Ан-2, по другим - о самолете-амфибии «Алекс-251».

По информации осведомленного источника, за штурвалом разбившегося самолета был летчик-испытатель 1 класса, у которого был опыт работы на Ту-134, Як-40 и десятке других воздушных судов. В том числе он проводил испытания и «SSJ-100», в ходе которых выполнил маневр «бочка», который сочли воздушным хулиганством.

«Но сама история всплыла лишь через 8 лет, в 2019-м. После проверки, проведенной инспекторами «Гражданских самолетов Сухого», его отправили в отставку, хотя сам летчик своей вины так и не признал», - отмечает канал.

Раскрыты детали о причинах крушения самолета Ан-2 под Москвой

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что по факту падения самолета в Подмосковье проводится расследование по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

В свою очередь Telegram-канала Mash уточнил, что экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта и разбившийся самолет поднимался в воздух три раза. Первые два взлета прошли нормально, а во время третьего «чихнул» мотор и борт начал резко терять высоту.