Пенсионерка захотела получить соцвыплаты и лишилась жилья

В Угличе Ярославской области пенсионерка осталась без единственного жилья, поверив обещаниям аферистов. О ситуации пишет издание «ЯрНьюс».

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На уловку мошенников попалась 79-летняя местная жительница. Махинаторы связались с ней, позвонив по телефону. Во время первого звонка они представились сотрудниками банка и заявили, что индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) россиянки оказался в свободном доступе. Как следствие, по их словам, злоумышленники смогли воспользоваться ее вкладом и снять сбережения. Более того, эти средства, как сообщили лжебанкиры, были переведены за рубеж, а квартира пенсионерки попала в руки черных риелторов. На момент телефонного разговора жилплощадь была якобы переписана на постороннего человека, заявляли аферисты.

Вскоре после этого состоялся видеозвонок с подставным силовиком. Мошенник, одетый в форму МВД и сидевший под портретом президента, заявил, что женщине грозит уголовная статья за финансовую поддержку «недружественной страны». Защитить свое доброе имя можно было, посодействовав следствию, успокоил «полицейский». Разглашать информацию правоохранитель запретил.

По инструкции аферистов, женщина выставила свою квартиру на продажу. Жилье обещали использовать в качестве прикрытия для задержания группировки черных риелторов. Причем цену на квартиру требовалось занизить в полтора раза. Выручку от сделки необходимо было перечислить на «безопасный счет». После выполнения всех этих шагов обратной связи не последовало.

Дочери пострадавшей заявили в полицию. Пока идет расследование, пенсионерку продолжают донимать звонками, требуя съехать из проданной квартиры до конца месяца. Горожане открыли сбор средств на помощь женщине.

Ранее в ловушку махинаторов угодила жительница Читы. Она поверила, что ее жилье пытаются сбыть по доверенности, и согласилась продать его сама фиктивно.