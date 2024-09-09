Силовики задержали жителя Станично-Луганского района Луганской Народной Республики, в 2018-2019 годах воевавшего в составе украинского ультраправого полка, сообщили в УФСБ России по республике. ТАСС

Как отметили в спецслужбе, житель Станично-Луганского района, являясь приверженцем идеологии неонацизма, на протяжении 2018—2019 годов принимал участие в боевых действиях против ЛНР и ДНР в составе украинских вооруженных формирований ультраправого толка. RT на русском

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