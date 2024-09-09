Бывший замначальника казанского танкового училища был убит в собственном доме

В Татарстане неизвестные расправились с бывшим заместителем начальника казанского танкового училища полковником Валерием Хахиным в его доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

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Тело Хахина с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на улице Япеева в Казани. По данным источника, его супруга, известная казанская предпринимательница Мария Горшунова, не могла попасть домой и вызвала полицию, передает Mash.

Издание «БИЗНЕС Online» также сообщило, что 7 сентября Хахин был в Казанском танковом училище на традиционном слете выпускников всех годов с принятием присяги новобранцев. 8 сентября в стране отмечали День танкиста, и Хахин остался в городе, а его супруга уехала на дачу. На следующий день, около 13:00, жена погибшего вернулась домой. Она позвонила в дверь, но ей никто не открыл — дверь была закрыта снаружи. Хахин не отвечал на звонки, поэтому она вызвала сотрудников МЧС, чтобы они вскрыли дверь.

Когда дверь удалось открыть, мужчины не оказалось ни в одной из комнат. Тогда спасатели открыли бойлерную, где обнаружили окровавленное тело Хахина, завернутое в ковер. Позже эксперты МВД установили, что у отставного полковника были многочисленные ножевые ранения спины и груди, а также травмы головы.

Хахин родился 4 августа 1955 года. Он учился в Казанском танковом училище вместе с нынешним командующим Генеральным штабом Вооружённых сил России Валерием Герасимовым. В 1997 году, имея звание полковника запаса, Валерий Хахин оставил службу в армии и начал заниматься предпринимательской деятельностью. Однако он продолжал оставаться членом правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».

Стало известно, что суд рассмотрит уголовное дело об убийстве жителя столицы и его матери, которое произошло в 1995 году. На первоначальном этапе после убийства следователям не удалось установить личность нападавшего. Позднее силовики смогли обнаружить папиллярные узоры пальцев рук.