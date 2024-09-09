Раскрыты детали о причинах крушения самолета Ан-2 под Москвой

Крушение самолета Ан-2 под Москвой, по предварительной версии, произошло из-за неполадок с мотором. Детали о причинах происшествия раскрыл Mash в своем Telegram-канале. Lenta.ru

По данным Mash, борт поднимался в воздух три раза за день, два взлета прошли нормально, во время третьего мотор «чихнул», но самолет продолжил движение, после борт начал резко снижаться и рухнул в кукурузное поле около деревни Ватулино. News.ru

Ранее стало известно, что следователи рассматривают две ключевые версии крушения на Камчатке вертолета Ми-8 — нарушение правил пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. NSN.FM