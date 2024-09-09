На Украине пограничники применили оружие на границе с Венгрией

Украинские пограничники открыли предупредительный огонь, чтобы остановить нарушителей на границе с Венгрией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

"Проверяя предоставленную сотрудниками оперативно-разыскного отдела информацию о вероятной противоправной деятельности, пограничный наряд заметил за 100 метров до границы группу лиц, двигавшихся в направлении Венгрии. Когда неизвестные увидели наряд, то попытались скрыться, однако после нескольких предупредительных выстрелов выполнили законные требования пограничного наряда и остановились", - говорится в сообщении управления в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях по статьям о попытке незаконного пересечения границы и злостном неповиновении требованию представителя власти, добавили в ведомстве.