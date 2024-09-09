Пьяный бурят, сжегший венок в Вечном огне, попал на видео

В Бурятии возбудили уголовное дело против мужчины, сжегшего цветы и венок в Вечном огне в парке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следствия, в ночь на 2 сентября мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, бросил в Вечный огонь похоронный венок и цветы, возложенные к мемориальному комплексу. Действия мужчины попали на камеру наблюдения. Его задержали на месте.

Мужчине предъявили обвинение в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества (часть 3 статьи 354.1 УК РФ). Возможное наказание - штраф до трех миллионов рублей, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее суд приговорил студентку из Африки к году условного срока за тверк рядом с Вечным огнем. Студентка, обучавшаяся в университете Югры, заявила, что не знала о символах воинской славы и не хотела кого-либо оскорбить. Позже она принесла извинения.