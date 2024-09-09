В Кемерове нашли пропавшую четыре дня назад девочку

Девочку 13 лет, которая 5 сентября ушла из дома в Кемерове, нашли живой.

Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

"Сегодня полицейские обнаружили пропавшую девочку на одной из улиц в Ленинском районе областного центра. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении нее не совершалось", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении родителей школьницы к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).