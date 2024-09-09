Из квартиры госпитализированного режиссера Энтина украли дорогие картины

У театрального режиссера Германа Энтина украли четыре дорогие картины из квартиры в Москве, пока он лежал в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

82-летний Энтин оказался в медицинском учреждении в августе. Друзья обнаружили его дома на полу, где он пролежал около двух дней. По словам режиссера, он пил коньяк и курил сигареты, а как упал и что с ним было после — не помнит. Спустя восемь дней лечения его выписали и отправили домой.

В квартире Энтин заметил, что картины на стенах висят в другом порядке, а среди них появились незнакомые полотна. Кроме того, пропали две работы художника Льва Жегина и еще две — Михаила Ларионова. Замки в квартире не повреждены, а ключей ни у кого, кроме как у режиссера, нет. Театральный деятель написал заявление в полицию.