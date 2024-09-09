Как правильно относиться к своему телу

Тело человека – одновременно такое хрупкое, но в то же время сильное. Оно может быть предметом власти, если красивое, и поводом для разочарования, если нет. Его можно до исступления любить и так же рьяно ненавидеть, относиться к нему, как к сосуду для души или венцу творения.

Отношения человека со своим телом всегда были крайне противоречивы. О них увлекательно рассказали российские писатели в книге «Тело: у каждого своё», куда вошли рассказы, эссе, стихотворения и даже пьеса популярных авторов. Каждый из них исследует тело и телесность в разных проявлениях и позволяет читателю по-новому посмотреть на себя.

Мы прочитали сборник и выбрали наиболее интересные сюжеты и наблюдения, которые научат правильно относиться к своему телу, принимать со всеми несовершенствами и, конечно, наслаждаться его красотой.

Видеть красоту тела

В рассказе Марины Степновой читатели видят тело молодой женщины глазами её маленького сына. Он запоминает, как она гримируется перед тем, как войти в зал ресторана, чтобы развлекать гостей. Мальчик ловит каждое движение, как она красит губы или наносит румяна, как преображается её лицо. И для него оно самое красивое.

Уметь порой обуздать желания

Зарисовка Алексея Варламова повествует о влечении шофёра по имени Марыч к женщине. Ему хватило беглого взгляда на её тело, чтобы в нём вспыхнули чувства. Но желание обернётся отвращением к собственному телу и станет роковым в его жизни.

Чувствовать силу тела

Герой рассказа Алексея Сальникова, школьник Саша, то и дело проверяет на прочность собственное тело. То порежется, то получит сотрясение мозга, то устроит в квартире пожар. Но занимают мальчика не только свои возможности, но и соседской кошки, а также сестры, тело которой изменилось до неузнаваемости.

Мириться с его болезнями

Юрий Буйда в своей пронзительной прозе показывает юную женщину, которая сначала умело пользуется красотой своего тела, а спустя много лет мучается его болезнями, страдает от его немощности.

Осознавать несовершенства

В рассказе Евгении Некрасовой героиня страдает лишним весом. Писательница описывает отношения персонажа со своим несовершенным телом: как сначала она не обращает внимание на полноту, как затем мирится с крупной фигурой и как борется с килограммами.

Позволить телу иногда жить своей жизнью

В пьесе Майи Кучерской части тела разыгрывают пьесу. Главными героями становятся уши, нос, рот, пупок, волосы, подмышки, колени и даже половой член. Забавный разговор между персонажами наводит на мысль о том, что иногда органы человека живут сами по себе и имеют на всё своё мнение.

Заботиться о здоровье

Герой рассказа Михаила Турбина проводит время в больничных очередях, так как у него, возможно, обнаружена опухоль. Сидя в кабинетах врачей, он думает о дочерях, которых обещал сводить в аквапарк.

Любить свое тело

Тело может стать источником страданий. И неважно, красиво ли оно или нет. Героини рассказа Веры Богдановой Катя и Света ненавидят свои тела. Катя – крупные пальцы, Света – шрамы, полученные после нападения во дворе дома. Нелюбовь к своему телу разрушает девушек.

Помнить, что оно меняется

Любопытны наблюдения героя в прозе Арсения Гончукова за изменениями собственного тела. Когда-то он был молод и свеж, но время сделало своё дело. Теперь он с интересом рассматривает произошедшие метаморфозы и замечает признаки старения, хотя в душе ощущает себя всё тем же мальчишкой, а не тем, кого видит в зеркале.

Принимать его бренность

Во многих рассказах сборника присутствует лейтмотив смерти и бренности тела, которое рано или поздно умрёт, уйдёт в землю. «Тело бренное – бремя. Корми его и береги, будто всегда с младенцем возишься. А младенец то что, только дряхлеет со временем, эх» (Анна Чухлебова «Тесность»).