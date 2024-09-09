В Ставропольском крае загорелся торговый центр

Торговый центр загорелся в городе Зеленокумске Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Специалисты локализовали огонь и продолжают ликвидацию возгорания.

«Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — подчеркнули в МЧС.

Ранее крупный пожар произошел в цеху по переработке резины в Екатеринбурге, пишет Ura.ru. Площадь возгорания достигла 1,2 тысячи кв. м, к борьбе с огнем привлекли вертолет.