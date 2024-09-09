Отдыхавшие в Китае туристы из России едва не сгорели заживо в отеле

Туристы из России, приехавшие на отдых в КНР, едва не сгорели заживо в отеле. Об этом сообщается в Telegram-канале PrimaMedia.

Жители Владивостока рассказали, что гостиница загорелась в китайском городе Яньцзы. По их словам, огонь вспыхнул на пристройке над рестораном и кухней, которые находятся на четвертом этаже здания.

«Примерно в 23:20 во всем отеле выключился свет, — рассказала собеседница издания. — Мы выглянули в коридор и увидели, как на нашем четвертом этаже по полу и с потолка идет густой серый дым».

Девушка отметила, что буквально за несколько минут весь коридор заволокло черной копотью, «которая душила и резала глаза». Туристы стали звать на помощь. Спустя примерно 10 минут благодаря другим отдыхающим россияне сквозь дым выбрались из номера.

Соотечественники уверены, что возгорание начало стремительно распространяться из-за того, что в отеле не сработали пожарная сигнализация и датчики тушения. В результате огонь полностью уничтожил саму пристройку, кухню, ресторан и часть номеров.

Пострадали около 20 туристов из Приморского края. В настоящее время они сдают анализы и пытаются восстановиться после инцидента.

Ранее на Кавказе группа туристов оказалась заблокирована в ущелье из-за мощного лесного пожара. Семь человек застряли в Гоначхирском ущелье на курорте Домбай. На помощь выдвинулись 40 спасателей, однако поиски осложняет густой дым.