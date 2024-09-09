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Российский сухогруз сломался в проливе Дарданеллы

Российский сухогруз сломался в проливе Дарданеллы в Турции, из-за неполадок его отбуксировали к причалу.

Российский сухогруз сломался в проливе Дарданеллы
© ТАСС

Об этом заявили в генеральном управлении береговой охраны Турции, сообщает РИА Новости.

«У сухогруза SORMOVSKIY 3063 длиной в 119 метров, следовавшего из Мерсина в Россию, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у деревни Каракова», — заявили в ведомстве.

Ранее в проливе Дарданеллы у следовавшего из Греции в Россию танкера Sea Marine 1 сломался двигатель. 180-метровый порожний танкер сломался у моста Чанаккале-1915. После поломки судно отбуксировали на якорную стоянку в район Шевкетие.

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