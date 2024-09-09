Ребенка придавило раковиной в строительном магазине в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга ребенок получил травмы в строительном магазине, на маленькую девочку рухнула раковина. Об этом сообщает «78.ru».

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Инцидент произошел в магазине товаров для дома на улице Передовиков. Пока взрослые выбирали товары, двое маленьких детей решили поиграть в торговом зале.

В какой-то момент девочка едва не попала под погрузчик, а затем повисла на раковине. Крепление не выдержало, и раковина упала на голову ребенку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, подробности о ее состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Сарове шестиклассник попал в реанимацию после падения на него батареи. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен в отделение реанимации, за его жизнь борются врачи. По предварительной информации, батарею из сушильной комнаты на девятом этаже дома сбросили подростки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.