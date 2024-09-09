Осужденный за хищение земель Минобороны Бородин может выйти по УДО

Бывший военнослужащий Сергей Бородин, осужденный по делу о хищении земель Минобороны РФ общей стоимостью более 940 млн рублей, может условно-досрочно выйти из колонии уже в апреле 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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8 сентября суд приговорил Бородина к колонии общего режима на срок три года пять месяцев со штрафом в 350 тыс. рублей.

"Бородин должен будет пробыть в колонии полгода, после чего сможет воспользоваться УДО, а именно - в апреле 2025 года", - сообщили в правоохранительных органах.

Бородин полностью признал вину и возместил ущерб, его дело было выделено в отдельное производство. Потерпевшей стороной по признано Министерство обороны России. Всего фигурантами дела являются порядка 10 человек.

Бородин был арестован в июне 2022 года. В материалах дела указано, что он, будучи военнослужащим, в период января 2008 года по ноябрь 2021 года в составе организованной группы с иными лицами путем обмана должностных лиц Минобороны России, а также государственных и муниципальных органов власти приобрел право на имущество Минобороны. Это земельные участки, незаконно сформированные из земель обороны и безопасности, находящиеся вблизи ПДСК "Зорька", ДПК "Кубинка-60", СНТ "Искра 1" и "Искра 2", а также ДСК "Русь 1" общей стоимостью свыше 940 млн рублей".

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что среди земель, похищенных у Минобороны, часть территории Алабинского военного полигона. По версии следствия, земли были выведены из собственности оборонного ведомства с помощью решений судов в порядке гражданского судопроизводства. Они оформлялись, в том числе на подставных лиц.

Бородин уволился с военной службы в 2011 году и стал учредителем ООО "БДМ-Строй".