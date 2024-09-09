Число погибших из-за тайфуна «Яги» во Вьетнаме выросло

Число погибших во время тайфуна «Яги» на севере Вьетнама выросло до 59 человек. Об этом стало известно местному новостному порталу VnExpress.

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Причиной гибели стали оползни и паводки, вызванные обрушившимися на страну ливнями. В результате паводка также рухнул автомобильный мост в провинции Футхо. В момент происшествия по нему передвигались более десятка автомобилей, в которых находилось 13 человек. Сейчас они числятся пропавшими без вести. В провинции Каобанг оползень накрыл автобус с 20 пассажирами. Информация об их состоянии не уточняется.

Ранее сообщалось, что тайфун «Яги» ударил по южнокитайской провинции Хайнань. Власти эвакуировали 420 тысяч жителей. В городе Вэньчан скорость ветра составила 245 километров в час.