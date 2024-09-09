Дроны сжигают дома в курском Теткине, но люди в селе еще живут

РИА Новости: дроны сжигают дома в курском Тёткине, но люди в селе ещё живут
Житель курского Тёткина Александр рассказал, что украинские дроны сжигают дома в разрушенном селе, где до сих пор живут мирные люди.
Об этом информирует РИА Новости.
Украина пыталась ударить по двум регионам России
«В Тёткине остаются ещё люди, как мне кажется, человек тридцать. Уезжать они не хотят, а кому-то просто некуда. На улицах много домашних животных бродит, есть павшая скотина», — рассказал мужчина.
По его словам, он покинул село больше месяца назад, однако продолжает изредка туда приезжать, чтобы проверить сохранность и своего дома, и домов соседей.
«Наверно, больше не поеду. Слишком опасно, летают дроны, поджигают уцелевшие чудом дома», — сказал Александр.
При этом он добавил, что от инфраструктуры в селе ничего не осталось: разрушена администрация, магазины, дом культуры.
Ранее учительница из села Ворожба в Суджанском районе Курской области Ирина Звягина рассказала, что её школа была разрушена ударами ВСУ, а большая часть населённого пункта сгорела после атак дронов.
Также сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины обманом отправило военнослужащих в Курскую область, сообщив, что их вызывают «на совещание».