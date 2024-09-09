Дроны сжигают дома в курском Теткине, но люди в селе еще живут

Житель курского Тёткина Александр рассказал, что украинские дроны сжигают дома в разрушенном селе, где до сих пор живут мирные люди.

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Об этом информирует РИА Новости.

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«В Тёткине остаются ещё люди, как мне кажется, человек тридцать. Уезжать они не хотят, а кому-то просто некуда. На улицах много домашних животных бродит, есть павшая скотина», — рассказал мужчина.

По его словам, он покинул село больше месяца назад, однако продолжает изредка туда приезжать, чтобы проверить сохранность и своего дома, и домов соседей.

«Наверно, больше не поеду. Слишком опасно, летают дроны, поджигают уцелевшие чудом дома», — сказал Александр.

При этом он добавил, что от инфраструктуры в селе ничего не осталось: разрушена администрация, магазины, дом культуры.

Ранее учительница из села Ворожба в Суджанском районе Курской области Ирина Звягина рассказала, что её школа была разрушена ударами ВСУ, а большая часть населённого пункта сгорела после атак дронов.

Также сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины обманом отправило военнослужащих в Курскую область, сообщив, что их вызывают «на совещание».