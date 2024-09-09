Совершивший незапланированную посадку в Варшаве самолет вылетел в Стамбул

Самолет Airbus A320, выполнявший рейс PC389 по маршруту Москва - Стамбул, вылетел из Варшавы после незапланированной посадки в аэропорту Польши. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно информации сервиса, самолет покинул аэропорт в 04:44 мск. Отмечается, что борт принадлежит турецкой авиакомпании Pegasus.

Ранее сообщалось, что самолет вылетел из аэропорта Внуково в воскресенье в 19:58 мск и приземлился в 21:57 мск в Международном аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве. Изначально рейс должен был вылететь в 15:05 мск из Москвы, следует из данных Flightradar24.