В Ростове загорелся мебельный цех. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Ростовской области.

Причина пожара не уточняется. Его площадь составила 200 кв. м. Возгорание произошло по адресу улица В. Черевичкина, 97. Пострадавших при пожаре не было. К борьбе с огнем привлечено 12 единиц техники и 41 человек.

До этого в Воронежской области локализовали пожар возле склада со взрывчаткой.

Пожар рядом со складом начался в ночь на 7 сентября после прилета украинского беспилотника. Там регулярно происходят детонации — снарядов, суббоеприпасов кассетных снарядов или хранящихся на складе предметов, не уточняется.

В связи с локализацией пожара было возобновлено движение по трассе Воронеж — Луганск и восстановлено прежде нарушенное электроснабжение соседнего села, еще в одном населенном пункте продолжаются работы на электросетях.