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В Ростове загорелся мебельный цех

В Ростове загорелся мебельный цех. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Ростовской области.

В Ростове загорелся мебельный цех
© РИА Новости

Причина пожара не уточняется. Его площадь составила 200 кв. м. Возгорание произошло по адресу улица В. Черевичкина, 97. Пострадавших при пожаре не было. К борьбе с огнем привлечено 12 единиц техники и 41 человек.

До этого в Воронежской области локализовали пожар возле склада со взрывчаткой.

Пожар рядом со складом начался в ночь на 7 сентября после прилета украинского беспилотника. Там регулярно происходят детонации — снарядов, суббоеприпасов кассетных снарядов или хранящихся на складе предметов, не уточняется.

В связи с локализацией пожара было возобновлено движение по трассе Воронеж — Луганск и восстановлено прежде нарушенное электроснабжение соседнего села, еще в одном населенном пункте продолжаются работы на электросетях.

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