В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали 5 тысяч жителей

Власти южной Калифорнии объявили об эвакуации более пяти тысяч человек из-за сильных лесных пожаров. Огонь не удается потушить из-за гористого рельефа и жары под 40 градусов, сообщает The New York Times.

«Неконтролируемый лесной пожар в Южной Калифорнии в субботу стремительно разросся, увеличившись более чем в четыре раза. К утру воскресенья площадь огня превысила 68 кв. км, что привело к приказу об обязательной эвакуации более 5 000 человек», — пишет газета.

Сейчас пожарные пытаются сдержать распространение огня в предгорьях Сан-Бернардино. Ситуацию усугубляет то, что волна жары сохранится в на юге и юго-западе Калифорнии как минимум до понедельника. Это повышает риск новых пожаров.

К вечеру субботы более 5000 человек в округе Сан-Бернардино получили приказ об обязательной эвакуации.

В воскресенье более 600 пожарных пытались сдержать пламя, но крутой рельеф помешал им добраться до некоторых участков. При этом трое спасателей получили ранения.

Пожарные говорят, что столкнулись с «действительно экстремальной» ситуацией и «погода нам пока не помогает».

В округах Сан-Бернардино и Риверсайд действует предупреждения о сильной жаре. Метеорологическая служба предупредила, что дневная температура может достигать 43 градусов по Цельсию.