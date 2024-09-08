Шаурмой в Карелии отравились более 110 человек

Число отравившихся шаурмой в городе Сегежа в Карелии достигло 113. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства на утро 7 сентября, именно столько извещений о случаях острых кишечных инфекций поступило от жителей города. Среди 113 отравившихся 46 детей, которым еще нет 17 лет. Заболевание протекает в средне-тяжелой форме, у пострадавших диагностирован сальмонеллез.

О массовом отравлении в Сегеже стало известно 3 сентября. Все пострадавшие покупали шаурму в одной точке. Во время ее проверки выявили нарушения, деятельность заведения была приостановлена. Расследование обстоятельств массового отравления продолжается, назначены лабораторные исследования.