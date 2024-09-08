В Подмосковье задержали домогавшегося ребенка мигранта
Мигрант домогался школьницы в продуктовом магазине в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, мужчина трогал ребенка и пытался поцеловать. Вскоре после случившегося мигранта задержали, он частично признал вину.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области правоохранители задержали 22-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в изнасиловании мальчика 11 лет.
Мужчина познакомился с ребенком в Telegram-боте «Дайвинчик».