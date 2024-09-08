Мужчина упал в трехметровый котлован на стройке в Москве и сломал ногу

На одной из строек в Москве мужчина провалился в вырытый трехметровый котлован. Об этом инциденте сообщает издание 360.ru.

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По предоставленной информации, мужчине помогли выбраться, однако у него открытый перелом ноги.

— Достали мужчину из котлована с помощью трехколенной лестницы и спинального щита, передали скорой помощи, — приводят слова собеседника в материале.

В конце августа жителя деревни Харевщины Ленинградской области насмерть завалило землей во время рытья колодца. Спасатели извлекли тело мужчины из ямы и передали сотрудникам правоохранительных органов.

16 мая следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего при установке пассажирских лифтов в Одинцове. В ходе выполнения монтажа лебедки главного привода рабочие не справились с ее весом и упали в шахту лифта с высоты третьего этажа.

Другой случай произошел в конце апреля на северо-западе столицы. 37-летний рабочий упал с большой высоты и умер на месте происшествия от полученных травм.