Пожар произошел на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти

На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел пожар. Об этом стало известно в воскресенье, 8 сентября.

По предварительным данным, огонь вспыхнул во втором корпусе на металлургическом производстве. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сотрудники завода успели эвакуироваться, в результате происшествия никто не пострадал, следует из сообщения в Telegram-канале 112.

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6 сентября на площади 2000 квадратных метров загорелся склад. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для борьбы с огнем привлекли 48 специалистов и 18 единиц пожарной техники. Распространение огня не было допущено, его оперативно ликвидировали спасатели МЧС.