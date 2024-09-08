Появились кадры с морской миной, выброшенной на пляж в Сочи

В соцсетях распространяется видео из Сочи, где к пляжу прибило предмет, похожий на морскую мину.

В коротком видеоролике видно, как мину вытаскивают воды на берег несколько отдыхающих. Они держат мину за "рога"-детонаторы. Остальные туристы стоят рядом и наблюдают.

Что стало с миной после этого - не сообщается.

Telegram-канал "Военный обозреватель" предположил, что это могла быть украинская морская мина, которую оторвало из-за шторма и прибило к берегу.

Военкор Борис Рожин, комментируя видео, написал, что трогать подобные мины очень опасно. После штормов они начинают неконтролируемо дрейфовать по Черному морю. На них подрывались корабли стран НАТО и гражданские суда.

В случае обнаружения мины следует уведомить власти и дождаться саперов, подчеркнул Рожин.

Отметим также, что власти города и силовые структуры пока не комментировали произошедшее.