Полиция задержала с поличным устраивавшего секс-вечеринки сантехника

В Москве полиция пресекла секс-вечеринку и задержала с поличным устроившего ее сантехника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, жильцы ЖК «Ильменский 17» в районе Западное Дегунино обратились в правоохранительные органы с жалобой на странные звуки, доносившиеся из подсобки. Прибывшие на место вызова полицейские обнаружили в техническом помещении сантехника Серегу, который спал в постели с двумя полуголыми женщинами.

Уточняется, что вскоре сантехник был отпущен, но с работы его уволили. Женщины же, по словам местных жителей, продолжают соблазнять других работников коммунальной службы.

«Эти "дамы" сейчас спокойно сидят напротив УК (управляющей компании — прим. "Ленты.ру") и мило беседуют с сотрудниками УК. Ничему жизнь не учит. Амнистию Сереге! Как мы без техника теперь, он дольше всех продержался», — написали жильцы в общедомовом чате.

Ранее журналист Матта Басби отправился в БДСМ-круиз и описал происходившее на борту. Судно с 350 участниками фетиш-вечеринки, которые прошли строгий отбор, отправилось от берегов Ванкувера, Канада, в начале августа. Плавание длилось всего три часа, однако Басби утверждает, что этого было достаточно.