Туристы достали морскую мину у побережья Черного моря в Сочи

Туристы достали на берег морскую мину на побережье Черного моря в Сочи. Об этом стало известно в воскресенье, 8 сентября.

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В Сети появилось видео, где видно как двое мужчин выкатывают боеприпас из воды. Огромный черный шар с шипами вытащили прямо на берег, где отдыхают туристы. Предмет может являться одной из дрейфующих мин Вооруженных сил Украины, следует из сообщения в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Трое солдат Вооруженных сил России подорвались на украинской мине и выжили. Чудо произошло на угледарском направлении на территории Донецкой народной республики. Солдаты ехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию и подорвались на мине ТМ-62. Всем им удалось спастись, они уже находятся в боевом строю.

20 августа стало известно, что редчайшее животное, которое не попадалось на глаза ученым около 20 лет, выбросило на берег России.