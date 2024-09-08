Российский бизнесмен расправился с экс-женой после развода

В Подмосковье бизнесмен жестоко расправился с бывшей женой после развода. Мужчина напал на экс-супругу с ножом, передает Telegram-канал Shot.

47-летний россиянин ворвался в дом 36-летней женщины в деревне Афанасовка в Наро-Фоминском районе. Он загнал ее в спальню и нанес два удара ножом в шею и грудь, не оставив шанса выжить. После этого мужчина сжег машину бывшей жены. Соседи заметили пожар и вызвали полицию, которой удалось задержать нападавшего.

Пара состояла в браке пять лет и развелась в мае 2024 года. Женщина рассказывала, что муж плохо к ней относился и часто угрожал. По словам родственников россиянки, в последнее время мужчина странно себя вел, часто употреблял алкоголь и следил за бывшей женой. У пары есть пятилетний сын, который сейчас живет с бабушкой.

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