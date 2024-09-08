Посетителям московского ТЦ пришлось ломать двери, чтобы выбраться во время задымления

Посетители московского ТРЦ «Мозаика» утверждают, что они оказались заблокированы в здании во время задымления. Эвакуационный выход, к которому их направили, оказался закрыт. Людям пришлось ломать двери, сообщает канал Baza.

Задымление в ТРЦ «Мозаика» произошло накануне около 9 вечера. Сработала сигнализация, посетителей по громкой связи попросили немедленно эвакуироваться.

При этом посетители рассказали, что сотрудники центра направили их к единственному выходу на улицу. Но оказалось, что проход закрыт.

В итоге «люди не знали, что делать, и стали метаться». Затем они самостоятельно начали ломать двери эвакуационного выхода.

«Через пару минут одну из створок дверей удалось выломать, и люди успешно покинули здание», — рассказал посетитель.

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