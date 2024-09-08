Прокуратура проведет проверку детского лагеря после вспышки пневмонии на Урале

Прокуратура Каменского района Свердловской области начала проверку после ухудшения здоровья детей, заболевших вирусной пневмонией в лагере «Красная горка». Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил представитель ведомства.

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— Будет проверено соблюдение требований законодательства об организации отдыха несовершеннолетних, законодательства о здравоохранении, — рассказал сотрудник прокуратуры.

По его словам, в ходе проверки будет установлено, обращался ли за медицинской помощью в лагере кто-то из отдыхающих, если будут основания для принятия мер, то прокуратура сделает все необходимо, пишет издание 360.ru.

25 июля в детском лагере «Солнечный» в Санкт-Петербурге произошло массовое отравление. Об этом сообщил генеральный директор ГБНОУ «Балтийский берег» Андрей Заикин.

Похожий случай произошел в начале июля. В Республике Тува госпитализировали 31 ребенка в возрасте от 10 до 17 лет: после закрытия первой смены в лагере «Чагытай» у них проявились симптомы кишечной инфекции. В пресс-службе Министерства здравоохранения республики сообщили, что один ребенок попал в реанимацию.