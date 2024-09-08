Ангар загорелся после повторной атаки со стороны ВСУ в Белгородской области

Село Никольское Белгородского района подверглось повторной атаке со стороны ВСУ. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

— В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар, вследствие чего произошло обрушение кровли по всей площади. Пожарные расчеты приступили к тушению, — рассказал он.

Информация о последствиях в настоящее время уточняется. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют, написал Гладков в своем Telegram-канале.

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