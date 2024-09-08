В Армении задержан подозреваемый в убийстве полицейского из автомата

В Армении задержали подозреваемого в убийстве полицейского из автомата. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В заявлении МВД сказано, что подозреваемого нашли 8 сентября в 02:40 в селении Налбандян Армавирской области. Это 41-летний Манук Маргарян. Он задержан, сейчас его допрашивают в Следственном комитете.

Правоохранители также обнаружили орудие преступления — автомат.

Накануне силовики получили оперативные данные, что житель села Налбандян Армавирской области прячет оружие. Полицейские приехали к нему домой, однако подозреваемый Манук Маргарян открыл по ним огонь из автомата.

В результате был убит оперативник уголовного розыска Армавирского управления МВД, капитан Айрапет Степанян. Ранение получил участковый, лейтенант Артур Айвазян. Сейчас он в больнице.