Полиция задержала 43 участников массовой драки на Кубани

В полицию Северского района Кубани уже доставлены 43 участника массовой драки, которая произошла накануне вечером в поселке Афипском. Об этом в воскресенье утром рассказали в пресс-службе ГУВД России по Краснодарскому краю.

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Напомним, рядом с местным Домом культуры (он расположен в центре поселка на улице Победы, 5) произошел конфликт, переросший в настоящее массовое сражение с участием нескольких десятков местных жителей.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми конфликт был пресечен. 43 участника доставлены в ОМВД России по Северскому району для разбирательства - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, ЧП произошло на бытовой почве, предварительно из-за девушки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и выявления всех участников драки.

Расследование резонансного происшествия взяли под свой контроль следственное управление СУ СК по Краснодарскому краю и прокуратура Кубани.