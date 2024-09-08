Масштабный лесной пожар привел к эвакуации жителей пригорода Лос-Анджелеса

Крупный лесной пожар начался в восточных предгорьях Лос-Анджелеса. Местные власти вынуждены были эвакуировать жителей. Об этом стало известно в воскресенье, 8 сентября.

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К тушению огня было привлечено более 500 пожарных. Огонь охватил территорию площадью 28 квадратных километров, образовалось плотное облако дыма, которое затянуло окрестности. Пламя может усилиться в течение 12 часов. На данный момент сведений о пострадавших не поступало, пишет SFGATE.

25 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что около 100 человек эвакуируют из поселка Орджоникидзе в Крыму из-за лесного пожара. Часть жителей доставят автобусами, остальные смогут добраться самостоятельно.

Позже стало известно, что пожар в горно-лесной местности Тепе-Оба на Крымском полуострове охватил территорию 45 гектаров. На отдельных участках наблюдался верховой пожар, это создало сложности в тушении. Тогда площадь пожара увеличилась в три раза за один час.

В Чернобыле несколько дней не стихают лесные пожары. Не исключено, что последствия возгорания могут ощутить соседние регионы: Украина и Польша. Чем опасен пожар в зоне отчуждения — в материале «ВМ».