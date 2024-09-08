В Петербурге неизвестный приставал к девочке-подростку в троллейбусе

В Петербурге сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который приставал к девочке в троллейбусе, сообщает «78.ru».

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С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 12-летней школьницы. Женщина сообщила, что ее дочь ехала в троллейбусе в районе Васильевского острова и подверглась домогательствам со стороны незнакомца.

К школьнице подошел неизвестный мужчина, начал трогать ее и приставать, ребенок испугался и выбежал из троллейбуса на ближайшей остановке. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петербурге иностранца задержали по подозрению в домогательствах в отношении семилетней девочки. Отец ребенка обратился в правоохранительные органы и предполагаемого преступника задержали. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Оказалось, что мигрант нарушил режим пребывания на территории РФ — в его отношении составили административный протокол.