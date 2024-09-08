$89.82+0.1299.72+0.52
Почта

Суд вынес приговор экс-военному Бородину по делу о хищении земель Минобороны РФ

Военный суд приговорил бывшего военного Сергея Бородина к трем годам и пяти месяцам колонии по делу о хищении земель Министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Экс-военного отправили в колонию по делу о хищении земель Минобороны
© Газета.Ru
«Бородин признан виновным в мошенничестве. Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда определила: приговор суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», — говорится в документе.

Также в материалах дела указано, что Бородин признал свою вину и возместил ущерб. Его дело выделили в отдельное производство.

Всего фигурантами дела стали порядка 10 человек. Общая сумма ущерба составила 940 млн рублей.

До этого Минобороны РФ признали потерпевшей стороной в деле руководителей Пермского телефонного завода «Телта». По версии следствия, в период 2014–2023 годов ведомство заключило контракт на поставку телефонов. Однако впоследствии в министерстве посчитали, что предприятие не изготовило трубки самостоятельно.

Происшествия
Сергей Бородин
Минобороны России
Горячая новость
3