Экс-военного отправили в колонию по делу о хищении земель Минобороны

Военный суд приговорил бывшего военного Сергея Бородина к трем годам и пяти месяцам колонии по делу о хищении земель Министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

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«Бородин признан виновным в мошенничестве. Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда определила: приговор суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», — говорится в документе.

Также в материалах дела указано, что Бородин признал свою вину и возместил ущерб. Его дело выделили в отдельное производство.

Всего фигурантами дела стали порядка 10 человек. Общая сумма ущерба составила 940 млн рублей.

До этого Минобороны РФ признали потерпевшей стороной в деле руководителей Пермского телефонного завода «Телта». По версии следствия, в период 2014–2023 годов ведомство заключило контракт на поставку телефонов. Однако впоследствии в министерстве посчитали, что предприятие не изготовило трубки самостоятельно.