Адвокат сообщил о судьбе арестованного имущества генерала Попова

Арестованное имущество бывшего замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, до сих пор находится в его собственности. О судьбе имущества сообщил ТАСС его адвокат Игорь Дюкин.

По словам правозащитника, обеспечительный арест, наложенный на имущество генерала, касается лишь операций с этим имущество.

Бывшему замминистра обороны Попову предъявили обвинение

Павел Попов был задержан 29 августа по делу, связанному с хищениями в «Патриоте». По версии следствия, замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок за счет парка. Кроме того, он заставил связанных с «Патриотом» коммерсантов выполнять на нем строительные работы, а также обеспечивать его дальнейшее обслуживание.