РИА Новости: фигурантам дела о сухпайках предъявили обвинение в новой редакции
Следствие предъявило обвинение в новой редакции Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко, фигурантам дела о поставках некачественного питания для нужд Министерства обороны. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«... обоим предъявили обвинение в новой редакции», — передаёт агентство.
Минобороны признали потерпевшей стороной по делу о некачественных сухпайках
Детали обвинения в новой редакции не уточняются.
Ранее Минобороны было признано потерпевшей стороной по делу о поставках некачественных сухпайков.
Также обвиняемые по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС России не признали вину.