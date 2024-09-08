Фигурантам дела о сухпайках предъявили обвинение в новой редакции

Следствие предъявило обвинение в новой редакции Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко, фигурантам дела о поставках некачественного питания для нужд Министерства обороны. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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«... обоим предъявили обвинение в новой редакции», — передаёт агентство.

Минобороны признали потерпевшей стороной по делу о некачественных сухпайках

Детали обвинения в новой редакции не уточняются.

Ранее Минобороны было признано потерпевшей стороной по делу о поставках некачественных сухпайков.

Также обвиняемые по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС России не признали вину.