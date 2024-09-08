Топ-менеджер «Росатома» не признал вину в деле о взятке

Топ-менеджер государственной корпорации «Росатом» Геннадий Сахаров подтвердил, что он получил деньги от бизнесмена за консультирование по исполнению контрактов. При этом он не признал вину в получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

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«Предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признал. В ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора (компании), показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК «Росатом» организациями», — сказано в документе.

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Уголовное дело завели в конце марта. Сахарову, который занимает должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома», предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Басманный суд Москвы заключил топ-менеджера госкорпорации под стражу до 26 августа. Гендиректор компании, обвиняемый в даче взятки, также проходит по делу.

Ранее московский суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано».