После массовой драки в Краснодарском крае возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после массовой драки в поселке Афипский Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.
Дело заведено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Массовая драка в Краснодарском крае попала на видео
О происшествии стало известно вечером в субботу, 7 сентября. В драке, начавшейся возле местного Дома культуры, принимали участие около 60 человек. Причиной конфликта стало избиение группой неизвестных молодого парня и девушки, произошедшее накануне на этом месте.
Позднее были опубликованы кадры случившегося.