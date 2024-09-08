После массовой драки в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после массовой драки в поселке Афипский Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Дело заведено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Массовая драка в Краснодарском крае попала на видео

О происшествии стало известно вечером в субботу, 7 сентября. В драке, начавшейся возле местного Дома культуры, принимали участие около 60 человек. Причиной конфликта стало избиение группой неизвестных молодого парня и девушки, произошедшее накануне на этом месте.

Позднее были опубликованы кадры случившегося.