Массовая драка в Краснодарском крае попала на видео

Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На ролике видно, как несколько мужчин осыпают друг друга ударами. При этом большая часть толпы участия в драке не принимает.

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Об инциденте сообщалось вечером 7 сентября. По информации Telegram-каналов, в драке возле местного Дома культуры принимали участие около 60 человек. Очевидцы рассказывали, что стычка началась из-за того, что накануне на этом месте группа неизвестных избила молодого парня и девушку.