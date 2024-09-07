Число пострадавших при обстрелах ВСУ Донецка удвоилось

Два человека ранены в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале военного следственного управления СК России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

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"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 7 сентября по состоянию на 23:00 [мск] поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: по ул. Туманского ранен еще один человек - мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о пострадавшем мужчине, который получил множественные осколочные ранения.