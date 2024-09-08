СК пришел на кухню после отравления людей на избирательных участках в Петербурге

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу показало видео работы следователей в пищевом цехе после отравления людей на избирательных участках. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

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На ролике видно, как сотрудник СК проводит осмотр кухни. Среди прочего, в кадр попадают несколько ловушек с большим количеством прилипших мух.

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Ранее СК сообщил о серии отравлений людей на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга. ВК врачам обратились восемь человек, все они ели готовые обеды от одного поставщика. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».