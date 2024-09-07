Одесситы перекрыли дорогу в знак протеста отключению электричества

В Одессе местные жители заблокировали движение на одной из проезжих частей из-за длительного отсутствия электроснабжения, сообщают украинские СМИ.

Одесситы устроили протест, перекрыв движение на улице, они недовольны отсутствием электричества на протяжении нескольких дней, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

Ранее в сентябре украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что жители страны ближайшей зимой могут проводить почти все время без тепла и света.