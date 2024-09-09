Электричка насмерть сбила мужчину на станции МЦД-1 «Кунцевская»
Мужчина погиб под колесами поезда на станции МЦД-1 «Кунцевская», сообщил Агентству городских новостей «Москва» информированный источник.
«На станции Московских центральных диаметров «Кунцевская» электропоезд «Иволга», следовавший из Усово к Белорусскому вокзалу, сбил мужчину. Пострадавший скончался на месте», – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте представители экстренных служб города. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.