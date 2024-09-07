Стало известно о состоянии пострадавших в пожаре на парковке в Подмосковье

Два человека, которые пострадали в результате пожара на парковке в Одинцово, были госпитализированы в критическом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области. Всего пострадали четыре человека, из них двое погибли.

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В результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое погибли, еще двое госпитализированы в стационар в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни, — сказали в пресс-службе.

Трагедия произошла 7 сентября на многоуровневой парковке в дачном поселке Лесной Городок в подмосковном Одинцово. По предварительным данным, возгорание возникло после взрыва газового баллона. Рабочие, по одной из версий, разогревали горелкой гудрон.

Жертвами пожара, по предварительным данным, стали два человека. Еще один был доставлен в медучреждение. Огонь уничтожил порядка 20 машин. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Площадь возгорания превысила 700 квадратных метров, к настоящему моменту пожар ликвидирован.

До этого в Сети появились кадры с места происшествия. С объекта поднимается столб густого черного дыма, который виден за несколько километров.