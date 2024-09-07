Пассажирский Boeing едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне

В Чечне пассажирский самолет компании Boeing едва не приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу (ВПП). Видео с маневром воздушного судна было опубликовано в Telegram-канале Pilot_on_tour.

На предоставленных кадрах видно, как большой пассажирский самолет начинает посадку на недостроенную ВПП аэропорта в Грозном, вокруг которой также расположена работающая строительная техника. Почти в самый последний момент пилоты вновь начинают набор высоты, едва не коснувшись земли. «Боинг» благополучен взлетел, подняв гигантские клубы пыли.

Кроме того, на кадрах отчетливо видно, что на корпус самолета нанесено название авиакомпании «Utair». Однако в самой компании опровергли эту информацию.

— Информация не соответствует действительности. Самолет, сегодня выполнявший рейс Анталья — Грозный, произвел штатную посадку без ухода на второй круг, — заявили в пресс-службе Utair.

Кроме того, в авиакомпании добавили, что опубликованное видео является старой съемкой, когда в июне 2024 года экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра. В тот день посадка также прошла штатно.

Россиянин сильно опоздал на самолет, отправляющийся в рейс из Домодедова до Новокузнецка, поэтому тайком влез в багажный отсек, но перепутал самолеты.