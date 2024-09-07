Мошенники выманили у генерала КГБ 60 миллионов рублей

Мошенники выманили 60 миллионов рублей у бывшего генерала Комитета государственной безопасности СССР Юрия Яровенко, убедив его в том, что у него проблемы с пенсией. Об этом в субботу, 7 сентября, пишет Telegram-канал Baza.

Согласно предоставленной информации, впервые мошенники связались с генералом 20 августа и представились коллегами из ФСБ и сотрудниками Пенсионного фонда. В процессе общения злоумышленникам удалось убедить Яровенко, что его пенсию надо бы пересчитать.

Генерал трижды встречался с курьерами-инкассаторами, передавая им пакеты с деньгами. В общей сложности он передал им 60 миллионов рублей. Лишь в начале сентября, когда Яровенко понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. В отношении данного случая возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, говорится в публикации.

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Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который забрал у 89-летнего жителя столицы 350 тысяч рублей. Забравшим деньги курьером оказался 21-летний мужчина. Он перечислил практически всю сумму своим кураторам, оставив себе лишь 25 тысяч рублей.