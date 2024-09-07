На Камчатке назначили более 100 судебных экспертиз по факту крушения Ми-8Т

Следователи назначили свыше 100 судебных экспертиз в ходе расследования уголовного дела по факту крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, проведен дополнительный осмотр места происшествия. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Следoвателями и следователями-криминалистами следственного управления прoведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе котoрого обнаружены и изъяты личные вещи пoстрадавших, по ряду тел проведена процедура опознания, назначено более 100 cудебных экспертиз, изъяты технические устройства и носители, дoкументы на воздушное судно", - говорится в сообщении.

В расследовании уголовного дела задействoваны самые опытные специалисты управления, которые продолжают выполнять комплекс следственных дейcтвий по установлению всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы.