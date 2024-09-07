Женщина умерла из-за редкой инфекции в царапине

Жительница Великобритании скончалась через несколько дней после того, как слегка поцарапала свою ногу. В ранке у нее развился некротизирующий фасциит, известный как «болезнь, пожирающая плоть». Об этом сообщает издание Express.

69-летняя учительница из Вулверхэмптона Джейн Морган отправилась в Лондон, чтобы помочь дочери подготовить детскую комнату к появлению первой внучки. Во время визита она получила небольшую царапину на ноге. Вернувшись домой, она начала чувствовать симптомы, схожие с гриппом. Однако рана сильно заболела, и в какой-то момент женщину срочно доставили в больницу.

Джейн прошла несколько операций, но это не дало результатов, и инфекция быстро распространилась по ее организму. Она скончалась за два дня до рождения своей внучки, говорится в материале.

Многодетная мать из Ирландии Джози Роули лишилась ног после того, как ее дважды укусило неизвестное насекомое во время полива домашних цветов в сентябре прошлого года. Вечером после полива она обнаружила у себя на теле два маленьких следа, напоминающих укус комара. Впоследствии эти метки начали расширяться, но не стали язвами. Тогда Роули обратилась к терапевту, ей прописали антибиотики и обезболивающее, которые, однако, не помогли уменьшить симптомы.